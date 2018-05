Frankfurter Rundschau: Nicht zu lange warten lassen

Frankfurt (ots) - Es reicht nicht, allein gute Führung vonSerbien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Mazedonien, Albanien unddem Kosovo anzumahnen. Die EU muss mehr liefern oder akzeptieren,dass Staaten wie China, Russland und Saudi-Arabien ihren Einfluss aufdem Balkan ausweiten. Wenn das geschieht, dann ist der Traum voneinem geeinten und vor allem demokratischen Europa ausgeträumt. Esist in diesem Sinne nicht hilfreich, dass die EU auf ihremBalkan-Gipfel im Prinzip wiederholt hat, was sie seit 15 Jahrenerklärt. Besser wäre es gewesen, ein Beitrittsdatum in Aussicht zustellen. Jedem ist klar, dass solche Daten in der Regel nicht zuhalten sind. Aber sie können ein stärkerer Ansporn sein als dieAnkündigung, neue Verkehrsverbindungen zum Balkan bauen zu wollen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell