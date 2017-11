Frankfurter Rundschau: Neues Paradigma der Stadtplanung

Frankfurt (ots) - Das größtmögliche verkehrspolitische Desasterist nicht mehr abzuwenden. Im nächsten Jahr werden Gerichte,Bürgermeister dazu verdonnern, Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeugeauszusprechen. Und wer hat's vergeigt? Alle wichtigen Akteure. Wirwerden es im nächsten Jahr mit einer wütenden Debatte überFahrverbote zu tun bekommen. Hoffentlich lernen Bund, Land undKommunen daraus und fangen endlich an, die Luft in Städten konsequentsauberer zu machen. Ein ganzes Bündel von Programmen ist nötig. Dasgeht weit über die jetzt beschlossenen Maßnahmen hinaus. Ziel musssein, die Zahl der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren in den Städtendeutlich zu verringern. Das heißt zuallererst mehr Mobilität zu Fuß,per Rad und mit elektrischen Fahrzeugen. Es geht um ein neuesParadigma in der Stadtplanung, die irgendwann in den 1970er Jahren imDogma von der autogerechten Stadt steckengeblieben ist.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell