Frankfurter Rundschau: Nervosität im Weißen Haus

Frankfurt (ots) - Ausgerechnet zum Fest des Friedens spitzt sichder Machtkampf in Washington zu. US-Präsident Donald Trump geht biszum Äußersten, um die Finanzierung der geplanten Mauer zu Mexiko zuerzwingen. Reihenweise schließen die Bundesbehörden, TausendeMitarbeiter werden in einen unbezahlten Weihnachtsurlaub geschickt.Noch folgenreicher ist der überstürzte Abzug der US-Soldaten ausSyrien und die geplante Truppenreduzierung in Afghanistan.Wohlwissend, dass ausgerechnet das iranische Regime und Russland zuden Profiteuren der Kurzschlussreaktionen zählen, sucht Trump nachEntscheidungen, die sich bei seiner Anhängerschaft gut verkaufenlassen. Hinter all dem versteckt sich ein Beweggrund: DieNachforschungen des FBI-Sonderermittlers Robert Mueller rücken immernäher an das Weiße Haus heran. Es mehreren sich die Hinweise, dassdemnächst auch Trumps Sohn Donald Junior und Schwiegersohn JaredKushner ins Visier geraten könnten.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell