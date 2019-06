Frankfurter Rundschau: Nationale Egoismen

Frankfurt (ots) - Zu wegweisenden Initiativen können sich dieStaatenlenker nicht aufraffen. Dabei käme es bei der Bekämpfung vonArmut, Wassermangel und Gewalt an Frauen genau darauf an. Selbst dieMinimalanforderung eines solchen Treffens - das Schlusskommuniqué,die gemeinsame Stellungnahme - schien unrealistisch: Die USA, aberauch Brasilien, die Türkei, Saudi-Arabien und Australien empfindenbereits ein bloßes Bekenntnis zum Klimaschutz als unzumutbar. Sodominieren anstelle gemeinsamer Projekte bilaterale Begegnungendiesen Gipfel. Sein Ablaufplan liest sich wie das Programm einerWesternshow mit Duellen in wechselnder Besetzung. Trump trifft Putin,Putin trifft May, Merkel trifft Xi, Xi trifft Modi und schließlich:Trump trifft Xi - Showdown im amerikanisch-chinesischenHandelsstreit. Die Fokussierung auf Zweiergespräche ist einAlarmsignal. Es zeigt an, dass die in den Jahrzehnten nach demZweiten Weltkrieg etablierten Mechanismen der Konfliktbewältigungnicht mehr funktionieren.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell