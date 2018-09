Frankfurter Rundschau: Nachbessern, bitte!

Frankfurt (ots) - Familienministerin Franziska Giffey beweist mitihrem Kitagesetz-Entwurf, dass sie die größten Problemefrühkindlicher Bildung kennt. Noch immer profitieren vom in denvergangenen Jahren massiv betriebenen Ausbau von Betreuungsplätzenvor allem bessergestellte Familien. Arme Kinder oder Mädchen undJungen mit Migrationshintergrund, für die eine frühe Förderung oftbesonders sinnvoll wäre, bleiben dagegen häufiger zu Hause. Hiersetzt Giffeys Vorschlag an, Geringverdiener bundesweit vonKitagebühren zu befreien und Beiträge stärker sozial zu staffeln. Einrichtiger Schritt. Mindestens genauso wichtig ist aber, die Kitas somit qualifiziertem Personal, gutem Essen und Spielzeug auszustatten,dass sie zu Orten werden, an denen jedes Kind mit seinen Bedürfnissengut aufgehoben ist. Angesichts von 300 000 fehlenden Erzieherinnenund Erziehern in Deutschland dürfte jedem klar sein, dass dievorgesehenen 5,5 Milliarden Euro vom Bund für die nächsten vier Jahrebei weitem nicht ausreichen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell