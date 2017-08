Frankfurter Rundschau: Mutlos und beschämend

Frankfurt (ots) - Zwar haben anerkannte Flüchtlinge das verbriefteRecht, ihre Familie nachzuholen. Zwar ist erwiesen, dass sichZugewanderte schneller integrieren, wenn sie sich mit ihrer Familieein neues Leben aufbauen können. Zwar beruhen viele Ängste derDeutschen auf widerlegten Gruselzahlen, wonach auf jeden Flüchtlingvier wartende Familienmitglieder kommen. Zwar zeigt all das, dassEuropa legale Zugangswege braucht und vor allem Asylsuchende interngerecht verteilen muss. Weil CDU und CSU fürchten, ihre Anhänger andie AfD zu verlieren -ist längst geregelt, dass nur politischVerfolgte ihre Familie nachholen dürfen, Kriegsflüchtlinge abernicht; und dass Syrer in letztere Kategorie fallen. Darum stellt dieKanzlerin nun auch bewusst nicht in Aussicht, dass sich etwas ändert.Und ihr CDU-Innenminister stellt noch mal klar, dass die Deutschenkeinen Nachzug von Frauen und Kindern fürchten müssen. Das ist somutlos wie beschämend.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell