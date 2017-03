Frankfurter Rundschau: Mut zur Wende

Frankfurt (ots) - Wesentlich komplizierter ist die Lage für dieSPD, auch wenn die Triumph-Rallye des Kandidaten Schulz dasvorübergehend in Vergessenheit geraten ließ. Dekliniert man die Redevom "Verzocken" bis zum Ende durch, dann müssten die Sozialdemokrateneigentlich sofort aufhören, eine andere Politik mit einerrot-rot-grünen Mehrheit auch nur in Erwägung zu ziehen. Das höchsteder Gefühle bestünde für sie darin, in einer Fortsetzung der großenKoalition den Kanzler zu stellen. Es stimmt, dass dies auf den erstenBlick sowohl den Erfahrungen der Saarland-Wahl als auch dendemoskopisch erfassten Vorlieben der Mehrheit entspräche. Aber eswäre fatal, betrachteten Schulz und die SPD ein derart defensivesVerhalten als "alternativlos". Der Reformbedarf ist ja nichtverschwunden. Wenn sie daran glauben, werden sie etwas riskierenmüssen - und klar für den Wechsel werben.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell