Frankfurter Rundschau: Merkels geringer Beitrag

Frankfurt (ots) - Niemand weiß genau, was Merkel wann wusste.Unbestreitbar ist, dass sie bei Beginn der Affäre bereits acht Jahrelang Kanzlerin war. Ihr Kanzleramt hat also das Ausspähen vonFreunden entweder geduldet - oder es hat eine Kontrolle des BNDsträflich vermissen lassen. So oder so trägt die Regierungszentraledie politische Verantwortung. Angesichts dessen war der Auftritt derKanzlerin dürftig. Ja, zeitweilig war er regelrecht schnoddrig. DieZeugin hat vor allem darauf geachtet, dass man ihr nichts anhabenkonnte. Zur Wahrheitsfindung hat sie wenig beigetragen.