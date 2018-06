Frankfurter Rundschau: Merkel kauft sich Zeit

Frankfurt (ots) - An der Stabilität der Koalition muss man auchaus weiteren Gründen zweifeln: Selbst wenn CDU und CSU einenKompromiss in der Grenzfrage fänden, wird es für die SPD schwer ihnzu akzeptieren. Und die Angriffe der CSU-Granden kamen am Donnerstageinem offenen Misstrauensvotum gleich. Doch Merkel wäre nicht Merkel,wenn sie in so einer Situation die Nerven verlöre statt sich Zeit füreine Alternativlösung zu kaufen. Seit gestern weiß sie auch: Selbstin der eigenen Partei ist sie längst zu geschwächt, um Risikeneinzugehen. Trotz teils bösartiger Angriffe auf Merkel aus der CSUstärkte ihr die eigene Fraktion nur scheinbar den Rücken: Indem sieihr zwei Wochen Zeit für eine europäische Lösung einräumte, schlugsie sich nicht auf ihre Seite, sondern stellte der Kanzlerin einUltimatum. Wie auch immer der Streit um diesen konkreten Punktausgeht: Von diesem Tag wird sich Merkel als Kanzlerin nicht mehrerholen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell