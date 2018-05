Frankfurter Rundschau: Mehr Transparenz

Frankfurt (ots) - Es ist kein Zufall, dass das Bamf zum Inbegriffdes Behördenversagens wurde. Schwer wiegen die Vorwürfe gegen dieehemalige Leiterin der Dienststelle in Bremen. Von einemSystemversagen zu sprechen, ist Unsinn. Aufzuklären, was sich inBremen zugetragen hat, ist zunächst Sache der Ermittler. Bisherspricht viel dafür, dass die Beamtin wohl aus falsch verstandenenhumanitären Motiven Menschen unrechtmäßig zu Asyl verhalf. Vor allemdie Zentrale in Nürnberg muss endlich handeln. Bisher wirkt es nichtso, als ob sie sich sonderlich bemüht, den Fall aufzuklären.Unverständlich ist auch, warum die Chefin der Behörde so langegewartet hat, ehe sie sich äußerte. Es entsteht der Eindruck, im Bamfsei Kritik nicht erwünscht ist und Transparenz nicht so wichtig.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell