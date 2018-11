Frankfurter Rundschau: Machtlos in Kiev

Frankfurt (ots) - Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko musssich im Frühjahr dem Wahlvolk stellen. Derzeit spricht wenig dafür,dass er noch einmal gewinnen kann. Ihm ist es nicht gelungen, seineVersprechen umzusetzen. In der Ostukraine tobt ein Krieg, in dembereits 10 000 Menschen umkamen. Der Minsker Friedensprozess, dessenPaten Kanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident EmmanuelMacron sind, kommt so wenig voran wie die Annäherung der Ukraine andie EU. Die Wirtschaft des Landes befindet sich in der Dauerkrise.Der russische Präsident Wladimir Putin kann zufrieden sein. Sein Zielist es, die Ukraine zu destabilisieren und ihre Anbindung an denWesten zu verhindern. Der Kreml verhängte - als Merkel in Kiew weilte- Sanktionen gegen das Nachbarland. Die Botschaft: Wenn sich in derRegion etwas bewegen soll, müsst ihr auf uns zukommen. Merkel ist somachtlos wie Poroschenko, und dies keineswegs wegen ihresinnenpolitischen Autoritätsverlusts. Russland sitzt am längerenHebel.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell