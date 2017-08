Frankfurter Rundschau: Macht der Denkmäler

Frankfurt (ots) - In Baltimore hat die Bürgermeisterin über NachtDenkmäler, die an Südstaatler-Helden erinnern, abreißen lassen.Überall in den USA werden nach Charlottesville dieSüdstaaten-Denkmäler infrage gestellt. Der Ku-Klux-Klan scheint dasGegenteil erreicht zu haben von dem, was er wollte. Donald Trump eiltihm auch diesmal zu Hilfe und erklärt zum Abriss derSüdstaaten-Denkmäler: "Traurig zu sehen, wie die Geschichte undKultur unseres großen Landes mit dem Abriss unserer schönen Statuenund Denkmäler zerrissen wird." Aber schon ihre Aufstellung hatte dasLand zerreissen sollen. Als in Charlottesville die Lee-Statueaufgestellt wurde, wurde das Wahlrecht für Schwarze im Staat Virginiaeingeschränkt.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell