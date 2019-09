Frankfurter Rundschau: Nach Lügde

Frankfurt (ots) - Der Kinderschutz in Deutschland wird künftig ineine Zeit vor und nach Lügde eingeteilt werden. Auf den Behörden, derPolizei und allen, die mit Kindern zu tun haben, ruht jetzt eine neueLast: Ist künftig wirklich ausgeschlossen, dass Jugendamtsmitarbeiterschutzbefohlene Kinder in falsche Hände geben? Ist ausgeschlossen,dass sie alle Hinweise auf Missbrauch ignorieren? Ist wirklichausgeschlossen, dass die Polizei Hinweise auf solch grauenvolle Tatenauf die leichte Schulter nimmt und am Ende sogar bei derBeweissicherung schlampt? Versprechen kann dies niemand. Aber Politikund Behörden sollten sicher sein, dass sie wirklich alles dafür tun,dass sich ein solcher Fall von Staatsversagen nicht noch einmalwiederholt.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell