Frankfurter Rundschau: Lindners Beitrag

Doch die Lindner-Aussage lässt sich auch andersinterpretieren: dass die FDP gar nicht in der Lage gewesen wäre,substanzielle Regierungspolitik zu stemmen. Dass die seit Jahrenprogrammatisch und personell ausgezehrte Partei, einmal in dieVerantwortung genommen, ein ähnlich jämmerliches Bild abgeben würdewie in der schwarz-gelben Koalition von 2009-2013.Wer erinnert sichnicht mit Schrecken an die damalige Boygroup aus Lindner, Rösler undBahr? An den Mangel an Professionalität und Disziplin? Inzwischen istaus der Boygroup so gut wie eine One-Man-Show geworden. Und die hättees besser machen sollen? Bereits nach der Wahl im September war esLindner, der von allen vier Verhandlungspartnern die größte Skepsisgegenüber Jamaika signalisierte. Schon damals versicherte er, dassdie FDP keine Angst vor Neuwahlen habe. Der Verdacht ist daherkeineswegs an den Haaren herbeigezogen, dass die FDP von Beginn anauf ein Scheitern der Sondierungsgespräche gesetzt hat.