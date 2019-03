Frankfurter Rundschau: Lieber spät als gar nicht

Finanztrends Video zu



Frankfurt (ots) - Es hat lange gedauert. Doch immerhin hat sichManfred Weber jetzt offenbar fest vorgenommen, im eigenen Ladenaufzuräumen. Der CSU-Mann aus Niederbayern, der gerne nächsterEU-Kommissionspräsident werden möchte, scheint entschieden zu sein,die Partei des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán aus derEuropäischen Volkspartei (EVP) zu werfen. Endlich. Viel zu langehaben es die europäischen Konservativen mit einer Einhegungsstrategienach dem Vorbild von Franz Josef Strauß ("Rechts von uns ist nur nochdie Wand") probiert. Doch was Strauß mit der NPD noch leidlichgelungen ist, daran ist die EVP grandios gescheitert. Sie hätte - beieinem Blick in die jüngere Geschichte - ahnen können, dass die Zeitenandere geworden sind. Die NPD hat sich vielleicht von der Strauß-CSUnoch marginalisieren lassen. Als die sogenannte Alternative fürDeutschland erstmals bei Wahlen in Deutschland antrat, funktioniertedas schon nicht mehr.