Frankfurter Rundschau: Lieber spät als gar nicht

Frankfurt (ots) - Keine 24 Stunden bevor Joe Kaeser auf der Bühneeiner Investorenkonferenz in Riad hätte stehen sollen, hat derSiemens-Chef seine Teilnahme doch noch abgesagt. Andere warenschneller. Eine späte und unter öffentlichem Druck erfolgteEntscheidung nach dem mutmaßlichen Foltertod des saudischenJournalisten Jamal Khashoggi. Wer den Siemens-Boss deshalb nunzuvorderst in die Ecke stellt, sollte aber nicht das Maß an Heucheleiverkennen, mit dem Saudi-Arabien über Jahre hinweg nicht nur inwirtschaftlicher, sondern auch in politischer Hinsicht bedacht wordenist. Im Jemen ist das Königreich an einem blutigen Krieg beteiligt.Waffen hat es dennoch mit politischer Billigung auch aus Deutschlanderhalten. Der Tod Khashoggis mag einen Höhepunkt an Barbareimarkieren. Wer heute darauf empört reagiert, hätte das aber gegenüberRiad und dem Herrscherhaus schon früher sein können. Kaeser zumSündenbock zu machen, wäre deshalb zu billig.