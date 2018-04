Frankfurter Rundschau: Die Lex Erdogan

Frankfurt (ots) - Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde hateigentlich recht. Eigentlich leben wir in einer Demokratie.Eigentlich sind Auftritte von Politikern in einer Demokratie soselbstverständlich wie Proteste dagegen. Für Auftritte türkischerPolitiker während eines Wahlkampfes gilt dies aber nicht. Zunächsteinmal handelt es sich in der Türkei um eine gelenkte Demokratie, inder Regierungsvertreter nach Belieben schalten können, währendRegimegegner ausgeforscht und unterdrückt werden - nicht zuletzt vomin Deutschland sehr aktiven türkischen Geheimdienst. Überdies wärebei Auftritten von Erdogan und seinen Mitstreitern hierzulande mitAuseinandersetzungen zwischen türkischen Nationalisten und ihrenWidersachern zu rechnen, nicht zuletzt kurdischen. Die wiederumwürden auch das innerdeutsche Klima anheizen. Sollte die Türkei zudemokratischen Verhältnissen zurückfinden, könnte dasAuftritts-Verbot, das einer "Lex Erdogan" gleichkommt, auch wiederfallen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell