Frankfurter Rundschau: Leitmotiv und Wahrheit

Frankfurt (ots) - Nun, endlich, hat Merkel nicht nur Optimismusangeordnet, sondern auch das lange gesuchte "Leitmotiv" aus dem Ärmelgeschüttelt: "Heute dafür die Voraussetzungen schaffen, dass wir auchin zehn Jahren noch gut in Deutschland leben können." Wer soll daschon dagegen sein? Es kann also nichts mehr schiefgehen mit Jamaika.Und damit es auch schnell geht, wird man sich schon nicht allzu langefragen, wem genau es eigentlich wie gut geht. Diese Frage hatSPD-Vize Olaf Scholz am Freitag angesprochen. Auf die Idee, dassknapp neun Euro Mindestlohn nicht reichen, hätte er natürlich auchfrüher kommen können als jetzt, da die Gefahr, eine Verbesserungdurchsetzen zu müssen, der SPD nicht mehr droht. Aber falsch ist derHinweis trotzdem nicht. Was Scholz' Äußerung eine besondere Noteverleiht, ist dies: Er hat ein Schlaglicht auf soziale Missständegeworfen, mit denen sich das bürgerliche Bündnis der Zukunft erst garnicht beschäftigt. Immerhin.