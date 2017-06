Frankfurter Rundschau: In den Kopf geschossen

Frankfurt (ots) - An Glaubwürdigkeit und Macht verstümmelt stehtTheresa May vor einem selbstverschuldeten Chaos. Mutwillig hat diebritische Premierministerin eine unnötige Unterhauswahl vom Zaungebrochen. Dann führte die 60-Jährige eine Wahlkampagne, von der einLoyalist am Freitag morgen sagt, seine Partei habe sich nicht insKnie, sondern in den Kopf geschossen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell