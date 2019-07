Frankfurter Rundschau: Kompetenz und Format fehlen

Frankfurt (ots) - Die CDU-Vorsitzende wird nicht etwa deshalbVerteidigungsministerin, weil sie die Eignung für Spitzenämter seitihrer Wahl an die Parteispitze nachgewiesen hätte. Sie landet in demSchlüsselressort, weil sie diesen Nachweis gerade nicht erbracht hat.Der billige Karnevalsscherz über Toiletten für das dritte Geschlecht,die misslungene Reaktion auf das Video des Youtubers Rezo,Andeutungen über Einschränkungen der Meinungsfreiheit: All das hat zudem Bild einer Politikerin beigetragen, der es an Kompetenz undFormat für die ganz große Bühne fehlt. Vor diesem Hintergrund ist derEintritt in die Bundesregierung tatsächlich ein fragwürdiger Schritt.Annegret Kramp-Karrenbauer will und soll im Ministerinnenamt ihreletzte Chance nutzen, das zu tun, was ihr außerhalb des Kabinetts sogar nicht gelang: sich als Angela Merkels Nachfolgerin zuprofilieren.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell