Frankfurter Rundschau: Kommentar zur Sicherheitsdebatte

Frankfurt (ots) - Die Sicherheitsdebatte löst sich immer weitervon den Fakten und nimmt hysterische Züge an. Sachlich richtig ist,dass wir ein wachsendes Sicherheitsproblem haben, was den Terrorismusbetrifft. Dies hängt mit der Flüchtlingsfrage enger zusammen, alsvielen Linken lieb sein kann. Es hat in den letzten Monaten einesteigende Zahl von Anschlägen gegeben; der erste große am BerlinerBreitscheidplatz. Die Urheber waren Flüchtlinge. Aktuell sind unterden 548 Gefährdern 62 ausreisepflichtige Asylbewerber. Trotzdem gerätin Vergessenheit, dass Deutschland eines der sichersten Länder derWelt bleibt. Und die weitaus meisten Flüchtlinge sind friedliebend.Die Parteien liefern sich einen Wettkampf um das Höchstmaß an Härte -in dem Glauben, damit dem Willen der Bevölkerung zu entsprechen. Soentsteht ein Perpetuum mobile der Unsicherheit, bei dem einem angstund bange werden kann.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell