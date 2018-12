Frankfurter Rundschau: Kommentar zur CDU-Wahl

Frankfurt (ots) - Der Erfolg der neuen Vorsitzenden wird bemessendaran, wie sich Union und AfD in der Wählergunst weiterentwickeln.Und bei dem Duell mit der AfD geht es um mehr als um eineNeubewertung von Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Der Erfolg derAfD ist eine Reaktion auf die global wachsenden Unterschiede zwischenArm und Reich, die mangelnden Entwicklungsmöglichkeiten der früherenArbeiterklasse und damit verbunden die in der Bevölkerung verankertenSorgen über die neue Arbeitswelt im Digitalen. Diese Probleme müssenangegangen werden, will der Populismus wirklich besiegt werden. Esist eine große Aufgabe, die nun Annegret Kramp-Karrenbauer lösenmuss. Ihr Erfolg wird entscheiden, ob nach Angela Merkel eine neueÄra beginnt - oder ob an diesem Freitag nur eine Episode begonnenhat.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell