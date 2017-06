Frankfurter Rundschau: Kommentar zur Brennelemente-Steuer

Frankfurt (ots) - Das Urteil ist eine schwere Schlappe für dieBundesregierung - zumal die Politiker, die die Grundlagen dafürgelegt haben, dieselben sind wie heute: Kanzlerin Merkel undFinanzminister Schäuble. Sie machten 2010 einen fatalen Deal mit denStromkonzernen, der sich nun rächt. Schwarz-Gelb gewährte eineLaufzeit-Verlängerung für die Atommeiler und verlangte alsGegenleistung die Milliarden aus der Atomsteuer. Natürlich gäbe esGründe genug, Atomstrom zu besteuern, doch diese spezielleKonstruktion musste in sich zusammenfallen. Eon und Co. haben an denVerfassungsklagen trotz ihres Deals mit der großen Koalition über dieKosten für die Endlagersuche festgehalten. Die Aktionäre freut es,die Steuerzahler legen drauf. Das kennt man beim SubventionsgrabKernkraft. Aber das macht es nicht besser. Im Gegenteil.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell