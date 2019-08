Frankfurter Rundschau: Kommentar zum neuen DFB-Präsidenten Fritz Keller

Frankfurt (ots) - "Der ganz große Wurf ist der EmotionsbolzenKeller nun gerade nicht. Aber gut, das war wohl auch nicht zuerwarten. Zu sehr ist das Amt des Präsidenten beschädigt worden. AuchKeller hat sich aus leicht nachvollziehbaren Gründen schwergetan, dieihm vom der Findungskommission angetragene Führungsposition inFrankfurt anzunehmen. Dass der neue DFB-Chef in seinen Kompetenzenbeschnitten wird und nicht mehr in die internationalen Gremienentsendet werden soll, dürfte ihm entgegenkommen. Er ist in seinerHeimat tief verwurzelt und keineswegs interessiert, wie VorgängerReinhard Grindel 350 Tage im Jahr für DFB, Uefa und Fifa unterwegs zusein."......"Fritz Keller, der mit den kleinen Amateuren ebenso gut kannwie mit den Großen der Branche, begibt sich in vermintes Gelände.Aber im Gegensatz zum Vorgänger kann er sich der Gunst der Profiklubssicher sein. Das macht vieles einfacher."Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell