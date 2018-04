Frankfurter Rundschau: Kommentar zu antisemitischem Übergriff in Berlin

Frankfurt (ots) - Gürtelschläge wegen Tragens einer Kippa: Beidem, was sich nach den derzeitigen Erkenntnissen am Dienstagabend inBerlin zugetragen hat, handelt es sich ohne Zweifel um einen Fall vonantisemitischem Rassismus. Dass er vom Kippaträger, einem Israeli,provoziert wurde und dieser gar kein Jude ist, ändert daran nichts.Insofern ist die öffentliche Empörung über den Vorfall sehrberechtigt. Und auch die Sorge angesichts der mutmaßlichen Zunahmeantisemitischer Übergriffe. Genauso viel Sorge macht aber, dassandere Formen von Rassismus nicht annähernd die gleicheAufmerksamkeit der Politik erfahren. Rassismus hat viele Gesichterund muss in allen seinen Formen bekämpft werden, denn in ihm stecktimmer ein Angriff auf die offene Gesellschaft, in der nicht allegleich sind - aber alle gleich berechtigt.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell