Frankfurter Rundschau: Kommentar zu Trumps Vereidigung

Frankfurt (ots) - Trumps Amtsantritt markiert den tiefstenEinschnitt in den transatlantischen Beziehungen seit dem ZweitenWeltkrieg. Der Westen als Wertegemeinschaft existiert nicht mehr."Amerika First", lautet die oberste Devise des neues Präsidenten, dersein Land mit Zäunen und Zollmauern abschirmen will. Fürinternationale Organisationen hat Trump kein Verständnis.Gleichzeitig stößt Trumps autoritärer Populismus auch in Deutschlandauf überraschende Sympathien. Ausgerechnet die radikale Linke undRechte, wo bislang der Anti-Amerikanismus tief verwurzelt war, lobtplötzlich den neuen US-Präsidenten wegen seiner Putin-Nähe, seinesProtektionismus, seiner Investitionspläne und seiner Kritik anMerkels Flüchtlingspolitik. Eine gespenstische Allianz.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell