Frankfurter Rundschau: Kommentar der Frankfurter Rundschau

Frankfurt (ots) - Sahra Wagenknecht wird zur Bundestagswahl alsSpitzenkandidatin der Linkspartei antreten - nicht der AfD. Dasscheint mit jedem Tag unwahrscheinlicher, an dem sie sich zurFlüchtlingspolitik zu Wort meldet. Für ihre Kritik an der Politik vonKanzlerin Angela Merkel hat Wagenknecht schon euphorischen Applauseinschlägiger AfD-Politiker erhalten. Wagenknecht weist Merkel eineMitverantwortung am Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt zu.Gründe seien die "unkontrollierte Grenzöffnung" und die"kaputtgesparte Polizei". Das ist unwahr, denn der Attentäter lebteseit Juni 2015 in Deutschland, war längst da, als im September dieGrenzen geöffnet wurden. Die Polizei wurde vor allem in den Ländern"kaputtgespart". Die Mixtur von Unwahrheit und Wirrnis ist bei derAfD besonders populär. Wagenknecht sollte sich ihre Spitzenkandidaturfür die Linke noch einmal überlegen.