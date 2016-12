Frankfurter Rundschau: Kommentar der Frankfurter Rundschau

Frankfurt (ots) - Endlich geht es zu Ende, dieses Jahr. Brexit,Trump, Syrien-Krieg und vieles mehr lässt viele in den Choreinstimmen, der voller Inbrunst intoniert: Hau ab, 2016. Aber soeinfach ist es nicht. Man wird weiter diskutieren und streitenmüssen, über das, was zu tun ist. Über das verloren gegangeneVertrauen in die EU. Über das Gemetzel in Syrien und die Niederlageder Diplomatie. Über den Wahlsieg Donald Trumps, der mit Lügen undHetze erfolgreich war. Über dschihadistische Terroristen, die auch inBerlin wahllos Menschen töteten. Und über die nagende Frage, warum esüberhaupt so weit kommen konnte. Bei all dem könnte es einem angstund bange werden. Oder man bleibt gelassen. Das könnte der ersteVorsatz für das kommende Jahr sein.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell