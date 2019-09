Frankfurter Rundschau: Klöckners Umweg

Frankfurt (ots) - So einfach kann Politik sein: Ministerin JuliaKlöckner hat sich von Verbrauchern vorschlagen lassen, wieLebensmittel so gekennzeichnet werden können, dass man schnellerkennen kann, ob sie gesund oder ungesund sind. Herausgekommen istNutri-Score. Dafür hätte es der Studie aber nicht bedurft:Nutri-Score gibt es schon lange in Frankreich und der Schweiz.Experten und Verbraucherschützer werben bereits seit Jahren für dieseLösung. Klöckner lehnte das Modell bislang ab, weil die Industrie esnicht will. Nun kann die CDU-Politikerin auf das Votum derVerbraucher verweisen. Ein geschickter Schachzug oder dasEingeständnis politischer Schwäche? Klöckner fällt es schwer, ineinem Ressort, das die Interessen der Landwirtschaft und derVerbraucher vertreten soll, Schwerpunkte zu setzen. Wer aber nicht inVerdacht geraten will, vor mächtigen Lobbygruppen einzuknicken, wirdAkzente setzen müssen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell