Frankfurter Rundschau: Kippatragen verteidigen

Frankfurt (ots) - Schon lange gibt es alarmierende Zeichen, wasdie Ausbreitung des Antisemitismus in Deutschland angeht. So hat dieBundesregierung jüngst verkündet, dass die Zahl antisemitischerStraftaten um ein Fünftel zugenommen hat. Da ist es von besondererBedeutung, wenn der Antisemitismusbeauftragte der BundesregierungJuden davor warnt, überall in Deutschland die Kippa zu tragen. Vordem Hintergrund der erwähnten Entwicklungen ist es sichernachvollziehbar, Juden hierzulande davon abzuraten, sich erkennbarals Juden zu zeigen. Das Signal ist dennoch verheerend. Angemessenerwäre es gewesen, die Zustände zu kritisieren. Es ist nötig, sichgegen Judenfeindlichkeit zu stellen und von Politik und Polizei zufordern, mehr dagegen zu unternehmen. Doch wenn sich eine solcheWarnung im Namen der Regierung verbreitet, klingt sie nachResignation. Aufgeben aber darf die Politik in diesem Punkt nie. Esist Deutschland, das sich dagegen wehren muss - und nicht die Juden,die sich verstecken müssen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell