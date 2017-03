Frankfurter Rundschau: Keine Party, nirgends

Frankfurt (ots) - Man möchte es gerne glauben. Die 27 Staats- undRegierungschefs wollen die Europäische Union sozialer und gerechtermachen, wollen mehr für innere und äußere Sicherheit unternehmen, dieWirtschafts- und Währungsunion vollenden. Doch schon der Streit übereinzelne Worte für die "Agenda von Rom" und die Drohungen einiger,das dreiseitige Papier nicht zu unterschreiben, verdeutlichten aufsNeue, wie wenig die Verantwortlichen in der EU noch eint. Und dochgibt es einige positive Signale, die von der Feier in Rom ausgehen.Die Agenda hat immerhin wesentliche Punkte benannt, die es zu änderngilt. Aufgegeben haben die Verantwortlichen das Projekt einesgeeinten Europa also noch nicht. Das gilt auch für viele Bürgerinnenund Bürger. Sie haben sowohl für die EU als auch gegen siedemonstriert. Noch darf man also hoffen, dass es gelingt, dieProbleme des Bündnisses zu lösen und die Ziele zu erreichen. Viel istdas nicht.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell