Frankfurter Rundschau: Kein Weltpolizist

Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Besuch von US-AußenministerMike Pompeo genutzt, um erneut zu verkünden, dass Deutschland internationalkünftig eine größere Rolle übernehmen will. Neu ist der Vorschlag nicht. Es istauch richtig, über internationale Konfliktlösung nachzudenken. Es ist eine Frageder Verantwortung und auch im Interesse des Landes, weil Instabilität andernortsauch Deutschland und Europa erreicht. Auf Kramp-Karrenbauer, die alspotenzielle nächste Kanzlerin unter Beobachtung steht, wird nun der Drucklasten, diese Position nicht nur in Worte zu fassen, sondern auch umzusetzen. Esreicht dafür allerdings nicht, immer mal unabgestimmt Ideen in die Runde zuwerfen. Es würde problematisch, wenn Kramp-Karrenbauer versuchen sollte, die oftrabiate und selbstherrliche Weltpolizeirolle der USA zu kopieren. Es wäre fatal,Sicherheitspolitik nur aus der Sicht einer Oberbefehlshaberin zu betrachten.