Frankfurter Rundschau: Kein Platz mehr in den Städten

Frankfurt (ots) - Ja, Pendeln nervt. Doch Städte wie München oderFrankfurt haben einfach ihre Kapazitätsgrenze erreicht. Die Mehrheitder Arbeitnehmer lebt außerhalb. Das muss nicht schlimm sein. Werheute in Offenbach am Marktplatz wohnt, ist mit der S-Bahn schnellerin der Frankfurter Innenstadt als von manchem Stadtteil derMainmetropole aus. Klar ist aber, dass die hohe Zahl der Pendler vorallem eine verkehrspolitische Herausforderung ist. ImRhein-Main-Gebiet etwa wird seit Jahrzehnten um Bahnprojekte wie dieRegionaltangente West oder den Ausbau der Main-Weser-Streckegerungen. Damit es nicht in absehbarer Zeit zum Verkehrskollapskommt, braucht es schnellere Entscheidungen und eine viel bessereregionale Zusammenarbeit.