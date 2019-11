Frankfurter Rundschau: Kein Befreiungsschlag

Frankfurt (ots) - Merz hat sich verspekuliert. Nicht zum ersten Mal in seinerKarriere. Wer nun denkt, dass Annegret Kramp-Karrenbauer daher als Gewinnerinaus Leipzig nach Berlin zurückfährt, der hat sich geirrt. Ja, der Putsch gegendie Vorsitzende ist ausgeblieben. Aber das Treffen der CDU-Delegiertenentwickelte sich am Freitag stattdessen zu einem Parteitag, an dem diebestehende Unzufriedenheit nur zugedeckt wurde, sich Mehltau über die Parteilegte. Kramp-Karrenbauer hat sich in das Jahr 2020 gerettet, nicht mehr, nichtweniger. In ihrer Rede hat sie eine Rundreise durch die Themen gemacht:Rentenpolitik überdenken, Frauen unterstützen, an Kinder denken, mehr Geld fürWaffen. Eine politische Richtung ist daraus nicht erkennbar.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/10349/4448067OTS: Frankfurter RundschauOriginal-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell