Frankfurter Rundschau: Kandidat von gestern

Frankfurt (ots) - Das also soll die konservative Alternative sein?Friedrich Merz? Die Antwort auf den Linksruck der CDU, die Antwortauf Merkel, die Antwort auf all das, was in der Union in denvergangenen 15 Jahren schiefgelaufen ist, was die Kanzlerin ihrerPartei und dem ganzen Land angetan hat? De Antwort heißt wirklichFriedrich Merz? Wenn es so sein sollte, dann ist diese Antwort eineKatstrophe. Nicht für Deutschland, aber sicher für alleKonservativen. Der Herausforderung durch die AfD ausgerechnet mitAfD-Sprüchen begegnen zu wollen, ist eine wohlfeile Versuchung, derschon Horst Seehofer im bayerischen Wahlkampf erlegen ist. DasErgebnis war eine politischer Totalschaden. Die CSU hat darausgelernt und vielleicht sogar Seehofer. Und Friedrich Merz? Was hat ergelernt? Es hat nicht lange gedauert, bis er wieder in der rechtenEcke steht, aus der er sich vor vielen Jahren als Politikerverabschiedet hatte. Nur dass er dort inzwischen Gesellschaft hat,schlechte Gesellschaft.