Frankfurter Rundschau: Junge Menschen, die Putin fürchtet

Frankfurt (ots) - Es waren junge Menschen, im Zentrum und in derProvinz, die am Feiertag "Tag Russlands" auf die Straßen gingen undAntworten forderten. Sie wollten wissen, wie Premier Dmitri Medwedewzu dem Reichtum kommt, über den der Oppositionsführer Alexej Nawalnyunlängst einen Film im Internet veröffentlicht hat. Medwedew stehtstellvertretend für den neuen russischen Adel, der dank politischerPosten reich geworden ist. Für die Demonstranten geht es aber nichtnur um diese "Diebe". Sie verweisen auf die schlechten Straßen,kritisieren das konservative Bildungssystem und begehren dagegen auf,dass alles so bleibt, wie es ist: "stabil" - um mit Putins Worten zusprechen. Dass Nawalny mal wieder verhaftet wurde, zeigt wie nervösder Kreml ist. Die Mächtigen trauen ihm wohl zu, eine kritische Massezu politisieren und damit eine andere Politik einzufordern, eine, dieden Unzufriedenen Antworten auf ihre Fragen gibt.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell