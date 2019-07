Frankfurter Rundschau: Immer extremer

Frankfurt (ots) - Der Co-Vorsitzende der AfD, Jörg Meuthen, hatsich seine letzte Wiederwahl nur durch Anbiederung an Björn Höcke undden rechtsnationalen "Flügel" sichern können. Jetzt muss auch Meuthenfeststellen: Höcke und seine Anhänger lassen sich nicht einhegen. Siegeben sich nicht zufrieden, wenn sie in der Partei nicht ungehindertihre noch so extremen Ziele verfolgen dürfen. Es gibt keinen Hinweisdarauf, wie der Prozess der immer weiteren Radikalisierung der AfDaufzuhalten sein sollte - und zwar ganz egal, welche Vorsitzenden dieAfD künftig führen. Der "Flügel" gibt in der AfD den Ton an - auchohne dass Höcke bislang ein Vorstandsamt hätte. Mancher hattegehofft, der Einzug in den Bundestag werde die gemäßigten Kräfte inder Partei stärken. Doch in Wirklichkeit rückt die AfD nur immerweiter nach rechts.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell