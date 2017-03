Frankfurter Rundschau: Hungern für die Army

Frankfurt (ots) - "America first" bedeutet übersetzt brutal undunmenschlich. So muss man den Haushaltsentwurf von US-PräsidentDonald Trump bezeichnen, mit dem er seinen Wahlkampfslogan inEtatzahlen gegossen hat. Demnächst müssen Menschen in den USA undanderen Staaten hungern, damit die mächtigste Armee der Welt nochmächtiger wird, die USA eine Mauer zu Mexiko bauen und Einwandererohne gültige Ausweise jagen kann. Leiden werden wegen derStreichungen auch der Umweltschutz oder die ländliche Bevölkerung.Und das ist noch nicht alles. Bisher hat Trump noch nicht erläutert,wie er den US-Schuldenberg von rund 20 Billionen US-Dollar abbauen,wie er seine Steuerversprechen oder sein Investitionsprogramm zurSanierung von Brücken und Straßen finanzieren will. Alles in allemschlägt der Präsident weiter mit dem Vorschlaghammer aufErrungenschaften der US-Gesellschaft ein für sein Ziel, Washington inseinem Sinne zu verändern.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell