Frankfurter Rundschau: Hoffnung und Vorbild

Es ist zu früh zum Jubeln, solange noch nichtalle Jungs und ihr Trainer aus der Höhle in Thailand gerettet sind.Aber es ist ein Zeichen der Hoffnung, dass nach mehr als zwei Wochendie ersten Kinder die Höhle verlassen konnten. Es ist auch einSignal, was Optimismus, Beharrungsvermögen und Solidarität bewirkenkönnen. Es könnte ein Zeichen an die Welt sein, wie sehr die großeNot weniger uns alle berühren kann, wie wir mit völlig fremdenMenschen mitleiden, an sie denken, an ihrem Schicksal teilnehmenkönnen. Ein Taucher bezahlte seinen Einsatz mit seinem Leben - erriskierte es und gab es, um anderen Menschen zu helfen. Der Mannsollte uns Vorbild sein, wenn das nächste Mal kleinlicher undegoistisch motivierter Streit unsere Welt beschäftigt. Wir solltenuns erinnern, was Hilfsbereitschaft und Solidarität bedeuten underreichen können.