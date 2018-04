Frankfurter Rundschau: Heute hü, morgen hott

Frankfurt (ots) - So kann man doch nicht mit Menschen umgehen, undauch nicht mit Verbündeten. Völlig richtig, bezöge sich der Satznicht auf Donald Trump. Der kann nicht nur, er tut es. Heute jeneStaaten vor den Kopf gestoßen, morgen diese hofiert und übermorgenandersherum. Aktuell angesagt ist eine Art Kehrtwende beimasiatisches Handelsabkommen TPP. Von der Regierung Obama ins Lebengerufen, um der wachsenden Macht Chinas entgegenzutreten, hat Trumpes für nichtig erklärt, weil es den USA zu wenig nütze. Nun aber, wozumindest der wirtschaftliche Teil des Verhältnisses zwischen den USAund China am Boden liegt, hat er eine Überprüfung dieses Rückzugsbeauftragt. Wie gewohnt, nahm er schon kurze Zeit später auf Twitterdie Politikwende halbwegs wieder zurück und verkündete, der "Deal"müsse aber selbstverständlich viel besser für die USA ausfallen.Leider kann die Welt daraus nur lernen, was sie ohnehin weiß: Da isteiner US-Präsident, der redet erst und denkt dann, oder er denkt garnicht.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell