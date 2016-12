Frankfurter Rundschau: Heute Friedensengel

Frankfurt (ots) - So fühlt er sich an, der Zynismus derMachtpolitik: Sobald die Ziele erreicht sind, hier die EroberungAleppos durch die syrische Regierung und ihre Verbündeten, könnensich die Kriegstreiber von gestern als Friedensengel von heute feiernlassen. Andererseits: Den Menschen in Syrien kann die Redlichkeit derVerhandler gleichgültig sein, solange sie endlich mal durchatmenkönnen. Hoffentlich schweigen die Waffen nun auch für länger. EineFriedenslösung für Syrien zu finden ist schwierig genug, zu vieleParteien spielen in dem Land ihre machtpolitischen Spiele. Assad undseine Gegner, diese untereinander, aber auch die Türkei, Iran,Saudi-Arabien und Russland verfolgen teils gemeinsame, teilsgegensätzliche Ziele. Nicht zu vergessen die USA, die von Russlandeingeladen wurden, an künftigen Gesprächen teilzunehmen, aber erst,wenn Trump Präsident ist. Soll heißen: Das Schwerste steht Syriennoch bevor, aber vielleicht haben die Menschen dort das Schlimmstenun hinter sich.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell