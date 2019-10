Frankfurter Rundschau: Größe allein reicht nicht

Frankfurt (ots) - Das Geschäft folgt der alten Branchenlogik: Fiat Chrysler iststark in den USA, PSA in Europa. Zusammen würden sie einige Lücken schließenund auf Stückzahlen kommen, die die Kosten senken. Es bliebe die gemeinsameSchwäche in China und das Überangebot an Mittelklassemarken: Peugeot, Citroen,Opel und Fiat - das wird eng, vor allem für Opel. Die nötigen Einschnitte beiFiat wird man wohl aus politischen Gründen nicht wagen. Doch die neue Logikfordert Innovation: Digitalisierung, Vernetzung und Elektroantrieb. In derAllianz von Ford und VW steuern die Amerikaner Know-how im autonomen Fahren unddie Deutschen die Elektroplattform bei. FCA und PSA dagegen hinken auf denZukunftsfeldern hinterher. Im Fusionsprozess werden aber erst einmal andereThemen auf der Agenda stehen. Deshalb werden VW, Toyota und GM das Wachsen desKonkurrenten gelassen beobachten. Sie kümmern sich schon um die neue Autowelt.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell