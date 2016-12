Frankfurter Rundschau: Griff in die Rentenkasse

Frankfurt (ots) - Erst hatte die Koalition stolz verkündet, sichauf die versprochene Angleichung der Renten in Ost und Westverständigt zu haben. Dann folgte der Rückzieher. Man hattevergessen, dass dieses Milliardenprojekt jemand bezahlen muss. Nunsollen Beitrags- und Steuerzahler die Kosten teilen. Dieser schäbigeKompromiss setzt die Farce fort. Klar war von Anfang an, dass diesVorhaben teuer werden würde. An das niedrigere Ostniveau sollten sichdie Senioren im Westen nicht annähern müssen. Vielmehr soll künftigder höhere Standard aus Bayern oder Hamburg auch in Sachsen-Anhaltoder Thüringen gelten, obwohl die Löhne dort noch lange deutlichniedriger bleiben werden. Damit kommen auf die RentenkasseMilliardenkosten zu, die nicht durch Beiträge gedeckt sind. DieDifferenz müssten die Steuerzahler ausgleichen. Nicht akzeptabel ist,die Rücklagen für Aufgaben zu missbrauchen, die von allen im Landfinanziert werden müssen. Genau das aber hat sich diese Koalition zurGewohnheit gemacht.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell