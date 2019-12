Frankfurter Rundschau: Greta, das Druckventil

Frankfurt (ots) - Was jetzt auf der Madrider Klimakonferenz wieder zu hören ist,steckt niemand einfach so weg: Der Klimawandel wird unser Leben verändern, unddas nicht zum Besseren. Und es müsste viel mehr geschehen, als politisch derzeitdurchsetzbar ist, um wenigstens die schlimmsten Folgen noch zu mildern. Da istes nachvollziehbar, wenn der Wunsch nach Entlastung aufkeimt. Was, wenn GretaThunberg übertreibt? Was, wenn sie als scheinheilig entlarvt werden könnte? DieVorwürfe gegen sie sind abstrus. Aber sie scheinen als Ventil zu funktionieren,durch das Druck abgelassen werden kann, ohne sich dem schwierigen Thema stellenzu müssen. Wenn ein Otto Normalmensch nicht anders kann oder will, ist das einFehler, mag aber noch verständlich sein. Aber wenn Kabarettisten, Journalistenoder Politiker die Überbringerin der schlechten Nachricht angreifen, weil ihnendie Nachricht nicht passt, dann ist es nur eins: unverantwortlich.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/10349/4457876OTS: Frankfurter RundschauOriginal-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell