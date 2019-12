Frankfurter Rundschau: Gelbe Westen können im Schrank bleiben

Frankfurt (ots) - Schockschwerenot. Siebzig Cent mehr für den Liter Diesel, 47Cent mehr beim Benzin. Das hat das Umweltbundesamt (UBA) empfohlen. So mancherwird die Gelbweste aus dem Kofferraum holen, um sie gegebenenfalls einzusetzen.Nötig ist das nicht. Bei dieser Bundesregierung muss man keine Sorge haben, dasssie auf die Expertise ihrer Umwelt-Fachbehörde viel gibt. Das UBA will nur dafürsorgen, dass die Ökologie nicht unter die Räder kommt und die Klimazieleeingehalten werden. Ein offenbar zweitrangiges Ziel, wie man am "Klimapäckchen"des Merkel-Kabinetts ablesen kann. An sich hat das Bundesamt recht. DieDiesel-Subvention abzubauen und den Sprit bis 2030 in Jahresschritten von unterfünf Cent teurer zu machen, wäre ein guter Weg, die Preise die ökologischeWahrheit sagen zu lassen. Zumal das Geld nicht in der Staatskasse bleiben,sondern in Form eines Öko-Bonus pro Kopf an die Bürger ausgezahlt werden sollte.Als Anreiz zum Umsteigen. Aber, wie gesagt, das kommt sowieso nicht.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/10349/4460359OTS: Frankfurter RundschauOriginal-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell