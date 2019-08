Frankfurter Rundschau: Gegen Bolsonaro

Frankfurt (ots) - Die EU und ihre Mitgliedstaaten haben ein Mittelzur Hand: Warum nicht das erst Ende Juni beschlosseneFreihandelsabkommen mit dem südamerikanischen StaatenverbundMercosur, dem auch Brasilien angehört, auf Eis legen? Es wäre nichteinmal schwer, diesen Schritt zu begründen: In dem Abkommen stehtklipp und klar, dass sich die Vertragsstaaten an das PariserKlimaabkommen zu halten haben. Bolsonaros Abholzungs- undBrandrodungspolitik verstößt dagegen ebenso klipp und klar.Selbstverständlich wäre dies nicht im Interesse der Exportwirtschaftin Europa. Auch für europäische Verbraucher brächte das Nachteile mitsich - zum Beispiel in Form steigender Preise für Rindfleisch undSoja aus Südamerika. Doch langfristig gesehen ist der Schutz desKlimas auf der Erde wichtiger. Irland und Frankreich haben dasbereits erkannt. Beide EU-Länder wollen den Handelspakt mit Mercosurvorerst nicht unterschreiben. Die Regierung des Export-RiesenDeutschland sollte sich anschließen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell