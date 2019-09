Frankfurter Rundschau: Gefahr für Trump

Frankfurt (ots) - Innenpolitisch ist für Trump das leise Ja seinerRepublikaner zur Anhörung des Whistleblowers bedrohlicher als dasGeklapper rund um die Impeachment-Pläne der Demokraten. Ein bloßesGerede über eine Amtsenthebung kann nach hinten losgehen, wenn es aufdie Amerikaner wirkt wie eine unpatriotische, parteiische Attacke aufeinen Präsidenten in schwierigen Zeiten. Ganz anders sieht es dagegenaus, wenn Donald Trump überparteilich schlecht beurteilt wird, etwanach den Maßstäben des Geheimdienstausschusses des Senats. In diesemGremium geht es um das nationale Interesse, nicht um Vor- oderNachteile für diese oder jene Partei. Sollte in diesem Rahmen derEindruck entstehen, Trump habe in der Ukraine-Affäre durch eingezieltes Zusammenspiel mit einer auswärtigen Regierung die Wahl inden USA beeinflussen wollen, blicken alle in einen Abgrund.Historiker werden dann bei der Suche nach dem Anfang vom Ende derTrump-Präsidentschaft auf Ende September 2019 stoßen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell