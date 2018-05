Frankfurter Rundschau: Freude und Wut

Frankfurt (ots) - Die Gründung des jüdischen Staates, für Israelein Freudentag, ist für die Palästinenser eine Katastrophe. Das warschon immer so, aber noch nie waren die Proteste so heftig und sowütend wie jetzt, da die Weltmacht USA ihre jahrzehntelangenBemühungen, zwischen Israel und Palästina zu vermitteln, über denHaufen geworfen hat. Einfach so. Vor sechs Wochen begannen dieProteste. Nun erreichen sie ihren Höhepunkt. In jeder Beziehung.Dutzende wurden von israelischen Scharfschützen getötet. Die Zahl derOpfer steigt stündlich. Niemand weiß, wie die Nacht enden wird undwie es morgen weitergeht. Der Tag, der ein Freudentag für Israelwerden sollte, endet in einer Katastrophe. Das ist die Konsequenz derEntscheidung Trumps. Es ist keine Überraschung. Die Hamas hatte esangekündigt. Die israelische Armee hat sich darauf vorbereitet. Jederwusste, dass der Preis für das Geschenk des US-Präsidenten hoch seinwird. Und wer ihn bezahlen muss. Und alle haben es geschehen lassen.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell