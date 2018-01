Frankfurter Rundschau: Die Frankfurter Rundschau über die Sondierungsgespräche über eine mögliche große Koalition

Frankfurt (ots) - Während die SPD mit ihrer Existenzangst einschwieriger Koalitionskandidat ist, ist das Krawallpotenzial in derUnion ungeklärt: Wie groß ist dort der Lindner-Faktor? Wie vielesehen dort ein Beschleunigungspotenzial für den eigenen Aufstieg?(...) Die CSU hat vor kurzem beim Stichwort große Koalition nochwarnend nach Österreich gewiesen, wo eine über Jahre hinweganhaltende ähnliche Regierungskonstellation die Schwesterparteien vonSPD und Union zusammenschrumpeln ließ. Auch in der CDU gibt es die,die Lust am Zündeln haben. (...) Dass die Zustimmung der Bürger zueiner großen Koalition wieder gesunken ist und Merkels Umfragewertegenerell nachgelassen haben, könnte ein Antrieb sein. Und manch einermag sich ausrechnen, eher vom Chaos zu profitieren als von einemgeordneten, gar von Merkel geplanten Übergang an der Spitze.Verwendung unter Nennung der Quelle "Frankfurter Rundschau" frei.Für Rückfragen: Frankfurter Rundschau, 069 / 2199-3989Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3989Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell