Frankfurter Rundschau: Die Frankfurter Rundschau über die Rüstungsexporte an Saudi-Arabien

Frankfurt (ots) - Ein Blick auf den seit drei Jahren laufenden undweitgehend ignorierten Krieg im Jemen verdeutlicht einen inDeutschland bestehenden Widerspruch: Die Menschen, die von dort vorKrieg, Hungersnot und Epidemien fliehen, schaffen es meist nicht nachEuropa. Auch deshalb erfährt der Jemen-Krieg weniger Aufmerksamkeitals der in Syrien. Doch zugleich wird jetzt bekannt, dass die großeKoalition mit ihrem Versprechen bricht, eine Aus- oder Aufrüstung derKriegsparteien durch deutsche Firmen zu unterbinden. Nun zeigt sich,dass die Regierung das Recht auf Bestandsschutz frühererGenehmigungen und jahrzehntealter Produktionsabkommen höher bewertetals die Abrüstung. Das muss man noch nicht zynisch finden -vielleicht aber das: Im ersten Halbjahr 2018 spendeten die Deutschenallein an die "Aktion Deutschland Hilft" für Menschen im Jemen knapp1,4 Millionen Euro, weil sie die humanitäre Not anrührte. DieEinnahmen, die die Bundesregierung den deutschen Rüstungsfirmen etwazeitgleich genehmigte, lagen etwa 600 000 Euro höher.